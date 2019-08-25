الجيش اللبناني يؤكد تحطم طائرتي استطلاع إسرائيليتين بالضاحية الجنوبية

أكد الجيش اللبناني اختراق طائرتي استطلاع إسرائيليتين للأجواء اللبنانية فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، موضحا أن إحداهما سقطت فيما انفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار مادية.

وذكر بيان صادر عن الجيش اللبناني، الأحد، أن قوة من الجيش عملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص.

وتعد هذه هي الحادثة الأولى من نوعها منذ حرب يوليو/تموز عام 2006 التي تحدث فيها مواجهة مباشرة داخل الحدود اللبنانية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومليشيا حزب الله.

وذكرت مصادر وزارية لبنانية لـ"العين الإخبارية" أن المسؤولين في الحكومة اللبنانية يجرون اتصالات مكثفة لبحث الاعتداء الإسرائيلي لتجنب أي مغامرة قد تخوضها مليشيا حزب الله وتتسبب في خسائر للدولة اللبنانية، واصفة الحادث بأنه خرق واضح للقرار 1701.

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وأظهرت الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام أضرارا في المباني المجاورة لمبنى المكتب الإعلامي لمليشيا حزب الله، نتيجة انفجار الطائرة المسيرة.

ومنذ سقوط الطائرتين تم تسجيل تحليق كثيف لطائرات استطلاع إسرائيلية في منطقة الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت وصيدا في جنوب لبنان.





وفي أول تعليق على الحادث قال المسؤول الإعلامي لمليشيا حزب الله محمد عفيف في اتصال مع "الوكالة الوطنية للإعلام": "إن الحزب لم يسقط أي طائرة"، مشيرا إلى أن "الطائرة الأولى سقطت بدون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية".