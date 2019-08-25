الطيران الإسرائيلي يحلق على علو منخفض بجنوب لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت طائرات حربية إسرائيلية، الأحد، عمليات تحليق في أجواء منطقة صيدا جنوب لبنان، على علو منخفض، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء اللبنانية.

وسبق هذا الإجراء، تحليق طائرات إسرائيلية أخرى في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت على علو منخفض أيضا.

كانت طائرتان بدون طيار تحطمتا وسقطتا في الضواحي الجنوبية لبيروت صباح اليوم.

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وذكرت وكالة رويترز أن "الطائرتين إسرائيليتان، والطائرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله الإرهابي اللبناني".

فيما لم يصدر المسؤولون الإسرائيليون تعليقا على الحادث حتى الآن.

وقال سكان: "إنهم سمعوا صوت انفجار في الضواحي"، ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور.