مجموعة السبع تكلّف ماكرون بمناقشة إيران

جدة - عمرو شويل بياريتس – وكالات –الخليج 365

اتفق قادة مجموعة الدول السبع على “تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالنقاش مع إيران، وتوجيه رسالة إليها”، لتجنّب التصعيد في المنطقة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس اليوم الأحد.

وأوضحت المصادر نفسها أن القادة أكدوا مجدداً، أثناء عشاء السبت لدى افتتاح أعمال قمة مجموعة السبع في بياريتس في جنوب غرب فرنسا، أن هدفهم هو “تفادي حيازة إيران السلاح النووي”.

وتتولى فرنسا القيام بالجهود الأوروبية لمحاولة إنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني، الذي أُضعف جراء انسحاب الولايات المتحدة منه.