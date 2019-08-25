القوات الخاصة الأفغانية تقتل 14 من طالبان وسط أفغانستان

جدة - عمرو شويل تارينكوت – وكالات – الخليج 365

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 14 مسلحا من حركة طالبان، ودمرت العديد من الأنفاق ومجمعات تابعة للحركة في إقليم أوروزجان وسط أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

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وذكر فيلق العمليات الخاصة، في بيان، أن القوات الخاصة قتلت المسلحين في قرية ميراباد بمنطقة تارينكوت.

وأضاف البيان أن القوات الخاصة صادرت أيضا 11 عبوة ناسفة ودمرت 12 موقعا قتاليا وخمسة أنفاق و15 مجمعا وأربع دراجات بخارية خاصة بالمسلحين.

ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.