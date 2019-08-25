إيران تقرر فرض عقوبات على مركز أبحاث أمريكي

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الأحد 25 أغسطس 2019
روحاني
كتب
متابعات_الخليج 365
قررت إيران فرض عقوبات على مؤسسة ”الدفاع عن الديمقراطيات“، وهي مركز أبحاث أمريكي متهمة إياها بشن إرهاب اقتصادي على طهران ونشر الأكاذيب.
وقالت شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، إن ”وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بيانا تتهم فيه المؤسسة ورئيسها التنفيذي مارك دبويتز، بشن حرب إرهاب اقتصادية على إيران ونشر الدعاية والأكاذيب وحشد المواقف ضد طهران.“
وأشارت الشبكة إلى أن ”قرار إيران جاء ردا على قيام المؤسسة بفضح انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ودعم عقوبات اقتصادية أكثر شدة ضد النظام الإيراني“، مضيفة أن ”العقوبات الإيرانية لن يكون لها أي تأثير يذكر على المؤسسة نظرا لأنها لا تتعامل مع طهران مباشرة أو مع نظامها المالي“.
وكانت المؤسسة أنشأت عام 2008 ”البرنامج الإيراني“، بهدف تسليط الضوء على الممارسات والانتهاكات الإيرانية بما فيها دعم الإرهاب.
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