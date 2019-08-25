هونغ كونغ: اعتقال 29 شخصاً بعد اشتباكات خلال الليل

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قالت شرطة هونغ كونغ اليوم الأحد إنها اعتقلت 29 شخصاً، بعد وقوع اشتباكات خلال الليل أُطلق خلالها وابل من الغاز المسيل للدموع لفض احتجاجات مناهضة للحكومة، ومع استعداد ذلك المركز المالي الآسيوي لمزيد من المظاهرات خلال اليوم.



وألقى نشطون قنابل بنزين وحجارة في منطقة كوان تونج الصناعية المكتظة بالسكان الواقعة شرق شبه جزيرة كولون بهونج كونج.

وأغلقت السلطات أربع محطات لمترو الأنفاق بسبب الاحتجاجات. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى بعض المحتجين قنابل حارقة وحجارة في حين أتلف آخرون أعمدة إضاءة "ذكية" مزودة بكاميرات مراقبة. وأقام بعض المحتجين حواجز على الطرق باستخدام سقالات من الخيزران.

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وكانت تلك أول مرة تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع منذ أكثر من أسبوع بعد سلسلة مظاهرات اتسم معظمها بالسلمية في تلك المستعمرة البريطانية السابقة.

وبدت حركة النقل إلى مطار المدينة الدولي طبيعية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد على الرغم من خطط المحتجين لتعطيلها.

ومن المزمع تنظيم احتجاج آخر اليوم الأحد في حي تسوين وان العمالي في حين يعتزم متظاهرون تنظيم إضراب يشمل كل المدينة ومقاطعة الدراسة بالجامعات خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الأحد إنها تدين بشدة المحتجين "لتكديرهم السلم العام" يوم السبت وإن 19 رجلاً وعشر نساء اعتقلوا.