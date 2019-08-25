 إصابة 3 وتضرر مركز حزب الله اللبناني بانفجار طائرة إسرائيلية 

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب بيروت - الخليج 365 أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، بإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة داخل مركز حزب الله الإعلامي، جراء انفجار طائرة إسرائيلية.

وبينت وسائل إعلام، أن "غارات إسرائيلية وهمية سمعت في أجواء بيروت". وحلقت الطائرات الإسرائيلية فوق العاصمة بيروت فوق الضاحية الجنوبية. Advertisements من جانبها أعلنت ميليشيا حزب الله، أن إحدى الطائرات الإسرائيلية انفجرت والثانية سقطت دون أن تنفجر وبين المليشيا أن "الرد على إسرائيل سيعلنه حسن نصر الله اليوم". وشددت ميليشيا حزب الله، أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية كانت مفخخة واعترفت ميليشيا حزب الله بتضرر مركزها الإعلامي نتيجة انفجار طائرة إسرائيلية مسيرة. Advertisements

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