إعدام 4 سوريين في ليبيا بتهمة بتهريب المخدرات

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أقدمت السلطات الليبية على إعدام 4 سوريين بعد إدانتهم بتهريب المخدرات.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) على موقعها الإلكتروني، أن محكمة جنايات مدينة بنغازي أسدلت الستار على قضية أخطر شبكة سورية لتهريب المخدرات عبر الموانئ الليبية.

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وأصدرت المحكمة حكماً على أربعة متهمين بالإعدام رمياً بالرصاص، وذكر بيان لجهاز المخابرات فرع درنة، أن الأحكام تضمنت تبرئة ثلاثة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وتعود الواقعة إلى أغسطس (آب) 2018، بعد ضبطت حاويات تحتوي على 14 طناً من مخدر الحشيش، حاول تشكيل عصابي تهريبها إلى الأراضي الليبية عبر ميناء الخُمس.

وفي 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، حاول هذا التشكيل تهريب 10 أطنان من مخدر الحشيش، من ميناء اللاذقية، لكن مصلحة الجمارك تمكنت من ضبطها.