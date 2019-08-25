زعيم المعارضة التركية يتهم أردوغان بافتعال المشاكل مع جيران أنقرة

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، إن على تركيا العيش في سلام مع جيرانها "من بلغاريا إلى سوريا"، وذلك في تصريحات في محافظة باليكيسير.
وأضاف أوغلو منتقداً سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان "إنهم يلقون بنا إلى العزلة في شرق المتوسط ويسمونها العزلة الثمينة"، في إشارة إلى مصطلح استخدمه إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، في وقت سابق، وفق ما ذكرت قناة "الحرة" اليوم السبت.
وتابع أوغلو، "ما هو ثمن في ذلك؟ نحتاج أن نعيش في سلام مع كل جيراننا. نحتاج أن نعيش في سلام مع الجميع بما فيها سوريا، وإيران، والعراق، وروسيا، واليونان، وبلغاريا".
وتدهورت العلاقة بين تركيا ودمشق منذ اندلاع الحرب بسوريا في 2011.
وتستهدف تركيا من وقت لآخر مواقع الأكراد في شمال العراق، وهو ما يوتر العلاقة مع بغداد.
وأضاف أوغلو أن العدوانية ضد أي دولة "لا تجعلك تحظى بكلمة لديها".
ووصف زعيم المعارضة التركية السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط بـ"الخاطئة"، متسائلاً عن سبب دخول بلاده في "مستنقع الشرق الأوسط".
وقال أوغلو، إن تركيا لم يكن لديها مشكلة مع سوريا، أو مصر قبل التطورات الأخيرة.
وتابع "لماذا أقحمنا أنفسنا في النزاع الدائر في مصر؟ مصر هي أقوى دولة في الشرق الأوسط".
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