مسؤول إعلامي في حزب الله: سنرد بشكل قاس على القصف الإسرائيلي

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قال مسؤول إعلامي في حزب الله، إننا سنرد بشكل قاسٍ على القصف الإسرائيلي، وإن زعيمهم حسن نصر الله، سيعلن ذلك، في كلمة، عصر اليوم، حسبما أفاد موقع "العربية" في نبأ عاجل.
و وقع إنفجار فجر اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، ونشرت شبكة "سكاي نيوز"، في حسابها عبر "تويتر": "رويترز تنقل عن مسؤول في حزب الله إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو، يرصد اللحظات الأولى للتفجير الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت.
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