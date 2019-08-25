Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 صورة أرشيفية أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مساء السبت، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، وذكرت أن الدفاعات الجوية "تتصدى لأهداف معادية".

Advertisements ولم تتحدث التقارير الإعلامية بعد عن مصدر الانفجارات حسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، مكتفية بالقول إن المضادات الأرضية "تتصدى لأهداف معادية" دون ذكر هويتها. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات في دمشق وأنباء عن غارة جوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.