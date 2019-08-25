شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: جونسون «الرجل المناسب» لتنفيذ «بريكست» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بياريتس)

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الأحد) أول محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ توليه مهماته في بريطانيا، وأعرب ترمب عن دعمه له واصفاً إياه بأنه «الرجل المناسب» لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والتقى ترمب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس.

ولدى سؤال ترامب عن نصيحته بشأن «بريكست»، أجاب ترمب أن جونسون «لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة».