شكرا لقرائتكم ترمب يغازل جونسون: إنه الرجل المناسب لـ"بريكست" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أول محادثات مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ توليه مهامه في بريطانيا.

وأعرب ترمب عن دعمه له، واصفاً إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والتقى ترمب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس.

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ولدى سؤال ترمب عن نصيحته بشأن بريكست، أجاب ترمب أن جونسون "لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة".

وبحسب "رويترز"، فإنه بينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في أكبر تحول سياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.

ويسعى بولتون، الذي زار لندن لمدة يومين حيث أجرى محادثات مع المسؤولين البريطانيين، لتحسين العلاقات مع بوريس جونسون رئيس الوزراء، بعد توتر في بعض الأحيان بين ترمب وتيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة

والرسالة الرئيسة التي حملها بولتون هي أن الولايات المتحدة ستساعد على تخفيف آثار خروج بريطانيا من الاتحاد من خلال اتفاقية للتجارة الحرة يجري التفاوض بشأنها بين روبرت لايتيزر الممثل التجاري الأميركي وليز تروس نظيرته البريطانية.