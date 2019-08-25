الجيش: سقوط طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي وانفجار أخرى في معوض

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أنه "بتاريخ 25/8/2019 الساعة 2.30، وأثناء خرقت طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – ​حي ماضي​ في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​، سقطت الأولى أرضاً وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار إقتصرت على الماديات"، مشيرة الى أنه "على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الاجراءات اللازمة، كما تولت ​الشرطة العسكرية​ التحقيق بالحادث بإشراف ​القضاء​ المختص".

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