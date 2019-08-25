اصابة 3 اشخاص بشظايا جراء انفجار الطائرة الاسرائيلية في الضاحية

اصيب 3 اشخاص بجروح طفيفة داخل المركز الاعلامي التابع ل​حزب الله​ في ​الضاحية الجنوبية​ بعد اصابتهم بشظايا جراء انفجار الطائرة الاسرائيلية المعادية فجر اليوم.

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