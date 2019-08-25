ترامب ينفي وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع

نفى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، صحة ​تقارير​ إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول ​مجموعة السبع​ الصناعية الكبرى المجتمعين في بياريتس، وقال إن الجميع "على وفاق كبير".

ولفت ترامب إلى انه "قبل وصولي إلى ​فرنسا​، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة". ​وأضاف "نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنا- حديث ​العالم​".