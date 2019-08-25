ترامب: جونسون هو الرجل المناسب لتنفيذ بركسيت

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، منذ توليه مهامه في بريطانيا، وأعرب ترامب عن دعمه له واصفاً إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
والتقى ترامب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس. ولدى سؤال ترامب عن نصيحته بشأن بريكست، أجاب ترامب أن جونسون "لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة"، معلنا أن الولايات المتحدة "قريبة جداً" من إبرام اتفاق تجارة "كبير" مع اليابان.
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