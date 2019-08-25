ترامب: جونسون هو الرجل المناسب لتنفيذ بركسيت

أجرى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أول محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، منذ توليه مهامه في ​بريطانيا​، وأعرب ترامب عن دعمه له واصفاً إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​.

والتقى ترامب وجونسون على هامش قمة ​مجموعة السبع​ التي تستضيفها ​فرنسا​ في مدينة بياريتس. ولدى سؤال ترامب عن نصيحته بشأن ​بريكست​، أجاب ترامب أن جونسون "لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة"، معلنا أن الولايات المتحدة "قريبة جداً" من إبرام اتفاق تجارة "كبير" مع اليابان.