موشيه يعالون: نتانياهو يستغل الهجوم على سوريا لأغراض سياسية داخلية

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق ​موشيه يعالون​ أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يستغل الهجوم على ​سوريا​ لأغراض سياسية داخلية".



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