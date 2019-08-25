طقس صيفيّ رطب وحار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا صيفيّا رطبا وحار نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد نسبة الشعور بالحر بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.
كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات و انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة خاصة على الساحل مما يزيد نسبة الشعور بالحر. أما الثلاثاء فيكون قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يُذكر بدرجات الحراراة.
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