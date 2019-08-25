المطران درويش زار القاضي حمزة مهنئاً

زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ يرافقه النائب الأسقفي العام ​الأرشمندريت نقولا حكيم​ ​القاضي عمر حمزة​ في منزله في ​مجدل عنجر​ مهنئاً بتعيينه عضواً في ​المجلس الدستوري​، بحضور المستشار ​محمد ياسين​ ورجل الأعمال ​علي الجاروش​. ونوّه سيادته بالقاضي حمزة وبسيرته القضائية المشرّفة في كل المناصب القضائية التي تولاها، شاكراً ​مجلس الوزراء​ على اختيار الأشخاص المناسبين في المراكز المناسبة، وتمنى سيادته للقاضي حمزة التوفيق في منصبه الجديد خاصة وان امام المجلس الدستوري قضايا مهمة بانتظار البت فيها.

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