عبدالله: وزراء اللقاء الديمقراطي فوق الشبهات

لفت عضو كتلة "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إلى انه "بداية تفرغ البعض لمهاجمة ​وزارة التربية​ ووزيرها ​أكرم شهيب​، لأنه أصر على خوض معركة حماية الشهادة اللبنانية، واليوم يتابعون للنيل من وزير ​الصناعة​ وائل أبو فاعور،لأنه يرفض تطييف ومذهبة التوجهات والاجراءات الادارية. لن نساجلكم، وزراء اللقاء الديمقراطي فوق الشبهات".

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