كرامي دان بشدة الاعتداء الاسرائيلي: ما يحصل خطير جدا

دان النائب ​فيصل كرامي​ الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لافتا إلى ان " هذا ليس الاعتداء الأول الذي يتعرض له ​لبنان​ من قبل ​العدو الاسرائيلي​ ونحن نتعرض مرارا وتكرارا لاعتداءات جوية وبحرية وبرية ومن خلال الجواسيس وهو خرق واضح للـ 1701".

وطالب ​الدولة اللبنانية​ بشخص رئيس حكومتها ووزير خارجيتها أن ترسل رسالة شديدة اللهجة إلى ​مجلس الامن​ تدين هذا الاعتداء لان ما يحصل خطير جدا، ورسالة ثانية للداخل اللبناني الذي يتحفنا كل يوم بالسيادة و​الاستقلال​، فنحن نتعرض كل يوم لاعتداء فأين أصواتهم اليوم؟".