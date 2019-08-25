دان النائب فيصل كرامي الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لافتا إلى ان " هذا ليس الاعتداء الأول الذي يتعرض له لبنان من قبل العدو الاسرائيلي ونحن نتعرض مرارا وتكرارا لاعتداءات جوية وبحرية وبرية ومن خلال الجواسيس وهو خرق واضح للـ 1701".
وطالب الدولة اللبنانية بشخص رئيس حكومتها ووزير خارجيتها أن ترسل رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الامن تدين هذا الاعتداء لان ما يحصل خطير جدا، ورسالة ثانية للداخل اللبناني الذي يتحفنا كل يوم بالسيادة والاستقلال، فنحن نتعرض كل يوم لاعتداء فأين أصواتهم اليوم؟".
كانت هذه تفاصيل خبر كرامي دان بشدة الاعتداء الاسرائيلي: ما يحصل خطير جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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