قاسم هاشم لـ"النشرة": سقوط طائرتين إسرائليتين في الضاحية عدوان جديد

علق عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في حديث لـ"النشرة" على سقوط طائرتين إسرائليتين في ​الضاحية الجنوبية​، مشددا على أن "هذا عدوان جديد وتأكيد على الطبيعية العدوانية الهمجية للعدو الصهيوني الذي لا يتوانى عن الاعتداءات والانتهاكات متنصلا من كل المواثيق الأخلاقية الدولية".

ولفت هاشم الى أن "هذا ما يدفعنا للتمسك بعوامل القوة لنحفظ ونحمي وطننا في ظل استمرار احتضان ودعم ​المجتمع الدولي​ للكيان الصهيوني والتعاطي معه كإستثناء وهو ما يتعارض مع كل المواثيق الدولية".