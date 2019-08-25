أبو زيد : إعتداء اليوم يظهر النوابا الاسرائيلية المبيّتة تجاه لبنان

علّق النائب السابق ​أمل ابو زيد​ على سقوط طائرتين اسرائيليتين مسيّرتين فوق ​الضاحية الجنوبية​ قائلا: "مرة جديدة يقوم ​العدو الاسرائيلي​ بإعتداء على السيادة ال​لبنان​ية حيث خرق اليوم مجدداً القرار الدولي الرقم 1701 مؤكداً عدم اكتراثه بكل القرارات الدولية وضربه عرض الحائط المواثيق الدولية". وأكد أبو زيد " أن هذا الاعتداء يظهر النوايا الاسرائيلية المبيّتة تجاه لبنان الذي يسعى لتعزيز أمنه واستقراره ويستدعي تكاتف كل القوى من اجل تحصين وضعنا الداخلي بهدف الوقوف صفاً واحداً في سبيل الدفاع عن سيادة الاراضي اللبنانية وفق الاستراتيجية التي يحدّدها فخامة ​رئيس الجمهورية​".

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