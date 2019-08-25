لفت مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، في تصريح بعد وصوله الى الضاحية الجنوبية، للإشراف على تحقيقات الشرطة العسكرية، الى "أننا تعودنا الى العدائية الإسرائيلية وعلى نشاطاتها العدائية من تجسس وإعتداءات لم تتوقف، كما أننا ننتظر دائما الأسوأ من العدو الاسرائيلي".
وشدد القاضي جرمانوس على أن "الجيش يقوم بالتحقيقات ولم نلحظ يوما أن العدو توقف عن العمل العدائي"، وردا على سؤال حول ما إذا الجيش سيكشف على الطائرة الإسرائيلي الأولى والتي أخذها "حزب الله"، أكد جرمانوس "أننا الدولة وسنشكف على كل شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر جرمانوس عن كشف الجيش على الطائرة الإسرائيلية التي صادرها "حزب الله": نحن الدولة وسنشكف على كل شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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