جرمانوس عن كشف الجيش على الطائرة الإسرائيلية التي صادرها "حزب الله": نحن الدولة وسنشكف على كل شيء

لفت مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، في تصريح بعد وصوله الى ​الضاحية الجنوبية​، للإشراف على تحقيقات ​الشرطة العسكرية​، الى "أننا تعودنا الى العدائية الإسرائيلية وعلى نشاطاتها العدائية من تجسس وإعتداءات لم تتوقف، كما أننا ننتظر دائما الأسوأ من ​العدو الاسرائيلي​".

وشدد القاضي جرمانوس على أن "​الجيش​ يقوم بالتحقيقات ولم نلحظ يوما أن العدو توقف عن العمل العدائي"، وردا على سؤال حول ما إذا الجيش سيكشف على الطائرة الإسرائيلي الأولى والتي أخذها "​حزب الله​"، أكد جرمانوس "أننا ​الدولة​ وسنشكف على كل شيء".