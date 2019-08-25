وصول القاضي جرمانوس الى الضاحية للإشراف على تحقيقات الشرطة العسكرية

وصل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الى الضاحية الجنوبية لبيروت للإشراف على تحقيقات الشرطة العسكرية بحادثة سقوط الطائرتين الاسرائيليتين

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