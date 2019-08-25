بطيش عن رفع الصيارفة لسعر صرف الدولار: الوزارة ليس لها حق تحديد السعر

علق وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش، في حديث إذاعي على موضوع رفع الصيارفة لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية الى 1400 أو 1550، موضحا أن "هذا الموضوع متعلق بالسلطة النقدية ومصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف"، مشددا على "أننا يجب أن نجد حلا لضبط هذا الأمر وسنقمع كل من يحاول استغلال الظروف".
وأوضح بطيش "أننا في ظل نظام اقتصادي حر والوزارة لا حق لها بالذهاب الى الصيرفي وأن تحدد له سعر الدولار". وفي سياق آخر، أشار بطيش الى "أننا نرد أن نخق فرص عمل للشباب حتى يعودوا الى بلدهم، وهذا ما يجب أن ترتكز عليه الخطة الإقتصادية"، معتبرا أن "هناك اجراءات حولت البلد من بلد انتاجي الى بلد ريعي".
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