بوصعب دعا الى عدم الإستخفاف بما حصل في الضاحية الجنوبية

لفت وزير الدفاع ​إلياس بو صعب​ الى أن "العدو الإسرائيلي يتشكى على العلاقة بين الجيش ال​لبنان​ي وقوات "اليونيفيل" وكأننا في خانة نفور أو عدم تعاون"، مشيرا الى أن "​تقارير​ ​الأمم المتحدة​ والتي تصل الى ​مجلس الأمن​ تعطي صورة أن النفور موجود، لكن التعاون بأحسن حالاته والتواصل قائم".

وأكد بو صعب في حديث تلفزيوني أن "دور الجيش أن يتكلم بإسم لبنان وليس ما يريد الآخرون سماعه وما يرضي العدو، الجيش يتكلم بمصلحة لبنان، وعندما نشتكي لليونيفل نكون نشتكي على الخروقات وأبرز دليل على هذه الخروقات ما حصل اليوم في الضاحية".

وعن سقوط طائرتين إسرائيليتين في الضاحية، دعا بو صعب الى "عدم الإستخفاف بهذا الأمر"، مبينا أن "الخرق يؤكد حاجتنا الى معدات ورادارت".

وشدد على أن "الجيش اليوم أقوى بكثير من ناحية استعداد الجنود وتدريبهم ولكن ينقصنا معدات، ونحن نريد حلولا دائمة طويلة الأمد"، معربا عن "إستعدادنا للتعاون مع أي أحد يريد دعم ​الجيش اللبناني​".

مبينا أن "وزير الدفاع هو مدني سياسي ويمثل كتلة، ودفاعنا عن الجيش يعتبره البعض سياسي، بينما هم يصوبون على مهمة الجيش وتحديدا على الحدود إن كان على المعابر أو انتشاره على الحدود، وكأنهم نسوا أنه قبل 5 و6 سنوات الجيش لم يكن واصلا الى بعذ هذه المناطق، بينما اليوم هو منتشر على كل الحدود الشرقية والشمالية بنسبة 80 في المئة، والـ20 بالمئة المتبقية هي حدود متداخلة مع ​سوريا​ وهي بحاجة الى حواء سياسي لترسيم الحدود".