السنيورة دعا الى الحذر من نوايا العدو الإسرائيلي العدوانية المتربصة بلبنان

أعرب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن استنكاره وادانته للاعتداء الإسرائيلي الفاضح على السيادة اللبنانية عبر ارساله طائرتي استطلاع فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث انفجرت احداهما متسببة بأضرار في المكان وكادت تتسبب بكارثة لأنها انفجرت في حي مأهول بالسكان.
واعتبر السنيورة ان هذا الاعتداء له دلالات كثيرة في هذا الجو المتوتر في المنطقة، مما يدفع الى التنبه لنوايا العدو في هذا التوقيت ويلقي المسؤولية على عائق المجتمع الدولي لان ما جرى هو خرق واضح للقرار 1701 الذي يتمسك به لبنان. ودعا الى الحذر من نوايا العدو الإسرائيلي العدوانية المتربصة بلبنان.
وشدد على ضرورة والتحلي بالمسؤولية والصلابة وعدم التهور في الردود والتصرفات بل الى التمسك بالقرارات الدولية ومستلزماتها والتقدم بشكوى عاجلة لمجلس الامن لكي نؤكد حق لبنان ونحفظه امام العالم.
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