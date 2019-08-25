سليم عون: هناك حملة لشيطنة باسيل والإتفاق لا يعني إلغاء أي فريق

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ أن "هناك حملة لشيطنة وزير الخارجية ​جبران باسيل​"، داعيا "​التيار الوطني الحر​" كله للتصدي له لأنها ليست استهدافاً لشخص بل لكل التيار".

وخلال حفل عشاء نظَّمته هيئتا ​قب الياس​ و​جديتا​ في "التيار الوطني الحر"، لفت عون الى تعيينات ​المجلس الدستوري​، مشددا على انه "لا إستهداف وخاصة ​القوات اللبنانية​"، داعياً للعودة إلى "الإتفاق وأسسه".

وأشار إلى أن "الإتفاق لا يعني إلغاء أي فريق كما حصل مع ​حزب الله​ وكما حصل في ​التسوية الرئاسية​ مع ​تيار المستقبل​"، مشدداً على "التمسك بهذا المسار".

وذكَّر عون بأن "خيار التيار بين المصلحة الخاصة وبين المصلحة العامة هو لمصلحة العام"، معتبرا أن "المهم في منطقة زحلة وخاصة قب الياس و​شتورا​ وجديتا هو نموذج العيش الواحد بالتنوع ما يجعلها صورة مصغرة عن لبنان وكذلك التيار الوطني الحر".

ولفت الى "أننا نحاول تقديم نموذج في العمل الحزبي من خلال الإنتخابات التي تشارك فيها ​القاعدة​، مشيداً بتداول السلطة في الهيئات المحلية وبين هيئات ​القضاء​"، مشددا على "ضرورة مواجهة الأزمة الإقتصادية التي تحدث عنها فخامة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".

