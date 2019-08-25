حركة "حماس" دانت العدوان الإسرائيلي المتعمّد على لبنان

دانت "حركة حماس" في لبنان، في بيان "العدوان السافر والغاشم على لبنان، عبر الاختراق المتكرر من قبل طائرات العدو الصهيوني لسماء لبنان، التي تقوم بعملياتٍ عدوانية متكررة فيه".
ورأت الحركة أن "سقوط طائرة الاستطلاع المفخخة في حيّ سكنيّ في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي تسبب بانفجار كبير روّع الآمنين في الحي، هو فعل عدواني واستفزازي من قبل العدو الصهيوني الغاصب، وانتهاك واضح لسيادة لبنان"، مؤكدة وقوفها إلى "جانب لبنان والمقاومة ضد أي اعتداء من قبل الكيان الصهيوني".
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