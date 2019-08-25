توقيف شخصين لإقدامهما على ترويج المخدرات في محلة جسر الباشا

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان ان دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 25/8/2019 أوقفت في محلة جسر الباشا، كل من المواطنين (ع.د) و(س.م)، لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضُبط بحوزتهما كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات ومبلغ من المال. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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