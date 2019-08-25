توقيف شخصين لإقدامهما على ترويج المخدرات في محلة جسر الباشا

أعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ في بيان ان دورية من ​مديرية المخابرات​ بتاريخ 25/8/2019 أوقفت في محلة ​جسر الباشا​، كل من المواطنين (ع.د) و(س.م)، لإقدامهما على تعاطي ​المخدرات​ وترويجها، وضُبط بحوزتهما كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات ومبلغ من ​المال​. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص.

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