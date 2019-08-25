تحليق إسرائيلي مكثف في سماء بيروت بعد سقوط طائرتين مُسيرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الأحد، بأن سماء العاصمة بيروت تشهد تحليقا مكثفا لطيران الاحتلال الإسرائيلي، وعلى علو منخفض.

وأضافت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تحليقا على علو منخفض أيضا في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب.

ويأتي هذا بعد ساعات من تحطم طائرتين إسرائيليتين بدون طيار في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكدت حركة حزب الله اللبنانية الشيعية المدعومة من إيران، أن إحداهما سقطت بينما انفجرت الأخرى خلال التحليق، نافية بذلك استهدافها لهما.

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وتُعد الضاحية الجنوبية معقلًا لحزب الله.

ولم يصدر بعد أي تعقيب من إسرائيل بشأن الطائرتين.

وتأتي حادثة الطائرتين بعد ساعات من إعلان دولة الاحتلال شن غارات على أهداف تابعة لإيران وميليشيات شيعية في سوريا.