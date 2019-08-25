"قص شعر رأسه" .. فلاح يقتل ابن عمته بسبب لهو الأطفال بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
قتل فلاح ابن عمته طعنًا بسكين، اليوم الأحد، إثر خلاف نشب بينهما بسبب لهو الأطفال، بمركز بدر، بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر، بوصول عامل زراعي إلى المستشفى العام مصابًا بطعنات، وتوفى عقب وصوله.
كشفت التحريات بقيام "إبراهيم. ع" بطعن ابن عمته "خالد. ص" بسكين، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب قيام ابن المتهم بقص شعر ابن المجني عليه، فما كان من الأخير إلا أن قص شعر الطفل الأول انتقامًا لابنه، وعقب ذلك توجه المتهم إلى المجنى عليه، لينتقم بدوره لابنه وطعنه حتى الموت.
حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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