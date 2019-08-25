ضبط أب متهم بالتعدي جنسيًا على طفلته بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الأحد، من ضبط عامل؛ متهم بالتعدي جنسيًا على طفلته داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ يتهم "م. ذ" عامل، بالتعدي جنسيًا على طفلته "ن" 15 سنة، داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا.

جرى ضبط الأب المتهم، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3619 جُنح ههيا لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.