سرقوا فيلا سفير سابق.. النيابة تأمر بحبس تشكيل عصابي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قررت نيابة مشتول السوق العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، حبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بسرقة محتويات فيلا يمتلكها سفير سابق بعزبة "شوقي" التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من حازم أمين، مدير مبيعات بإحدي الشركات الخاصة، ونجل السفير أمين يسري، سفير مصر الأسبق لدى إحدى الدول العربية، يتهم فيه مجهولين بسرقة فيلا والده بعزبة "شوقي" بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

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موضحًا أن المتهمين سرقوا "8 مراوح سقف، ومولد كهرباء متوسط، وآخر صغير، ومحول كهرباء، وتليفزيون، وفيديو، وريسفير، وسخان، وثلاجتين، وغسالة أوتوماتيك، وبوتوجاز مُسطح، وأسطوانة بوتاجاز، ومكنسة كهربائية، ودفاية".

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "إسلام. أ" 20 سنة، عامل زراعي، سبق اتهامه في عدة قضايا "سرقات"، و"فارس. ع" 18 سنة، نجار مسلح، و"أحمد. ف"، 18 سنة، و"وحيد. أ"، و"كريم. ع"، و"كريم. ع"، عاطلين، مُقيمين بمشتول السوق، و"عماد.س.ر.م.س" 31 سنة، عاطل، مُقيم بشبين القناطر

جرى ضبطهم وبحوزتهم المسروقات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.