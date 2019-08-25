ترامب ينفي وجود توتر بين قادة "مجموعة السبع"

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في مدينة بياريتس الفرنسية، وقال إن الجميع "على وفاق كبير".

وكتب ترامب على "تويتر" قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة: "قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة".

واتهم ترامب أيضاً وسائل الإعلام بالسعي "لفرض ركود اقتصادي" في الولايات المتحدة، لجعل حملته الانتخابية العام المقبل أكثر صعوبة.

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وأضاف ترامب "حسناً، نعقد اجتماعات جيدة للغاية، والقادة يمضون قدماً بشكل جيد للغاية وبلدنا، من الناحية الاقتصادية - أداؤها رائع- حديث العالم!".

ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرنسا، أمس السبت، للمشاركة في قمة مجموعة السبع في بياريتس، حيث ستناقش الديموقراطيات الليبرالية الكبرى في العالم الخلافات التجارية العالمية وملفات شائكة أخرى.

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