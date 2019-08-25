"الديموقراطي الإيطالي": البلاد تحتاج إلى حكومة تغيير

ذكر الحزب الديموقراطي الإيطالي في بيان: "إيطاليا بحاجة لحكومة تغيير" تنسلخ عن الماضي.

وقال رئيس الحزب الديموقراطي نيكولا زينجاريتي في منشور على الفيسبوك مجدداً، إن حكومة التغيير مطلوبة لاستئناف النمو ولكنه أضاف أن حزبه مستعد لمناقشة كل النقاط المقدمة من جانب حزب حركة خمس نجوم.

وأمام الحزب الديموقراطي وحزب حركة خمس نجوم يومين فقط لينحيا خصومتهما التاريخية جانباً والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق سوف يجنب البلاد إجراء انتخابات مبكرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وتتمثل العقبة الكؤود في الشخصية التي سوف ترأس الحكومة الجديدة.

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ويدفع حزب حركة خمس نجوم الذي يرأسه لويجي دي مايو لإبقاء جوزيبي كونتي رئيساً للوزراء لائتلاف جديد مع الحزب الديموقراطي، وهو خط أحمر للحزب المنتمي لتيار يسار الوسط.

وكان كونتي استقال الأسبوع الماضي بعدما سحب زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني دعمه للحكومة التي استمرت 14 شهراً في محاولة للاستفادة من كم هائل من دعم الناخبين.

ووفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا"، وضع نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته دي مايو شرطين في محادثاته مع الديموقراطيين وهما الموافقة على كونتي رئيساً للوزراء والمضي قدماً في خطط لخفض عدد المشرعين، بدورهم يضغط الديموقراطيون من أجل إصلاح دستوري أوسع نطاقاً.