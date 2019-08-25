شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق يكشف دور «الحمدين» الحاكم بقطر في نهب ثروات الجزائر والان مع التفاصيل

كشف تحقيق لموقع «جلوبال ووتش أناليسيس» الإلكتروني الفرنسي، بعنوان: «الفرع القطري «الإخواني» لآل بوتفليقة»، أنه تم الاعتماد على جهات مالية قطرية «إخوانية» في نهب محيط بوتفليقة لثروات الجزائر.

وكشف تحقيق استقصائي دور «نظام الحمدين» الحاكم بقطر، في نهب ثروات الجزائر الطبيعية من نفط وغاز، بتواطؤ من آل الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وبمعاونة قيادات «الإخوان» المقيمين في أوروبا.

وأبرز التحقيق أن الملف الأول الذي تم تناوله يتعلق ب«ترست بنك الجزائر»، وهي شركة تابعة لمؤسسة «نست أنفستمنتس القابضة المحدودة»، وهي بنك قطري مقره قبرص، نائب رئيسه ناصر بن علي آل ثاني، الذي يترأس أيضاً «جنرال تكافل»،وهي شركة للتأمين الإسلامي.

ووفقاً للتحقيقات، فقد استفاد عدد من رجال الأعمال المقربين من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، من سخاء «ترست بنك الجزائر»، لا سيما من حيث تحويل العملة الصعبة، حيث إنه في 14 أبريل، وبعد الاستقالة القسرية لبوتفليقة، قام مجلس النقد والقرض في بنك الجزائر، ب«طرد» كامل بن دمرجي، مدير «ترست بنك الجزائر»، وتعيين جمال بولجينات، خلفاً له.

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وتناول الموقع قضية نهب الموارد النفطية للجزائر، وقال إنه «وفقاً لمصادرنا، فإن أتباع جماعة الرئيس الموضوعين على رأس شركة النفط الحكومية سوناطراك، أتاحوا لسعيد بوتفليقة، مضخة نقود حقيقية، بعد السماح له بالتصرف في النفط الخام، الذي تكفّلت شركة سويسرية «لورد إنرجي» ببيعه نيابة عنه.

والشركة التي يقع مقرها بمدينة لوغانو السويسرية، يقودها ناظم ندا، ابن يوسف ندا، ممول «الإخوان»، وتضم في مجلس إدارتها أيضاً يوسف همت، نجل علي همت، أحد زعماء شبكات «الإخوان» الأوروبية، إضافة إلى عدد من قيادات الجماعة السويسريين والإيطاليين، مثل ديفيد بيكاردو وعمر ناصر الدين.

ويشير التحقيق إلى أن هذه الروابط مع كيان مرتبط مع «الإخوان» هي الأكثر إثارة للدهشة؛ لأن جماعة يوسف ندا كان يشتبه، بقيامها بتمويل الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة ، كما أنها متهمة بتمويل الجماعة الإسلامية المسلحة من خلال «بنك تقوى». وأوضح الموقع، أن معلومة قدمها مصدر خاص، مفادها أن شخصاً في «سوناطراك»، نصّبه سعيد بوتفليقة، كانت مهمته تهريب النفط لحساب آل بوتفليقة، وأن هذا النفط الخام كان يُعاد بيعه عن طريق «لورد إنرجي».

وأضاف: أن الشركة المذكورة مملوكة لآل ندا،وكل أعضاء مجلس إدارتها من أبناء قيادات التنظيم الدولي ل«الإخوان».

بدورها، كشفت «العين الإخبارية» عن برقية مؤرخة في 21 يوليو،من القائم بالأعمال في سفارة قطر بالجزائر، فضحت التآمر القطري في الجزائر عبر أبواق الحمدين الإعلامية .