شكرا لقرائتكم خبر عن محامي البشير يطالب بإطلاق سراحه بكفالة والان مع التفاصيل

قال أحمد إبراهيم محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير السبت، إنه سيطلب إطلاق سراحه بكفالة مالية.

وأضاف إبراهيم للصحافيين أمام قاعة المحكمة "سنقدم طلب الإفراج بكفالة مالية اليوم لأنها قضية عادية جداً".

والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بطريقة غير شرعية.

وفي جلسة المحاكمة طلب القاضي تقديم طلب الكفالة مكتوباً، وقال إن مكتبه مستعد لتسلم الطلب في أي وقت.

وتمكن البشير من البقاء في الحكم وسط حركات تمرد وأزمات اقتصادية وعقوبات أمريكية ومحاولات انقلاب إلى أن أطاح به الجيش في أبريل (نيسان) الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

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وتمثل محاكمة البشير اختباراً لجدية السلطات السودانية في محو إرث حكمه الذي اتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي، وانفصال جنوب السودان.

ولم يتحدث البشير في جلسة اليوم السبت.

ونظم نحو 150 شخصاً من أنصار البشير احتجاجاً قرب المحكمة رددوا فيه هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.

وفي مايو (أيار) الماضي اتهم المدعون أيضاً البشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه.

ويواجه البشير كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.

وبموجب اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش وتحالف المعارضة الرئيسي، أدى عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الجديد، وأعضاء مجلس السيادة اليمين يوم الأربعاء الماضي، إيذاناً بتشكيل حكومة انتقالية ستدير البلاد ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.