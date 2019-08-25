التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية

أسقطت قوات التحالف العربي طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط جنوبي غرب السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن الطائرة المسيرة التي أطلقت المليشيا الإرهابية من صنعاء تم اعتراضها وأسقطت صباح الأحد لافتا إلى أنها كانت تستهدف "الأعيان المدنية" بخميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

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وشدد على أن التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأشار إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الحوثية الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف قد أعلن السبت إسقاط طائرات حوثية مسيرة كانت تستهدف أيضا خميس مشيط، فيما تتواصل عملياته النوعية لتدمير مخازن "الدرونز" في معاقل المليشيا الإرهابية.