الان تتابع سقوط طائرتين مسيّرتين في معقل حزب الله الإرهابي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيروت – وكالات - الخليج 365

سقطت طائرة مسيّرة وانفجرت أخرى، في وقت مبكر اليوم الأحد، في معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أفاد متحدث باسم الحزب الشيعي لـ”فرانس برس”.

وجاء الحادث بعد ساعات من شن إسرائيل غارات جوية على سوريا المجاورة، إلا أن المسؤول لم يكن باستطاعته تأكيد ما إذا كانت الطائرتان إسرائيليتين أو إن كان حزب الله هو من أسقطهما.

وقال المسؤول “لم نحدد هوية الطائرتين، إنما المؤكد أن واحدة سقطت وسيطر عليها الإخوان، فيما انفجرت الثانية في منطقة معوّض”.

وضربت القوى الأمنية اللبنانية طوقا أمنيا في منطقة سقوط الطائرتين، على بعد مئات الأمتار من مركز إعلامي لحزب الله، وقد سجل تواجد لعناصر حزب الله أيضا في المكان، فيما تجمع سكان المنطقة.

لبنان وإسرائيل لا يزالان تقنيا في حالة حرب، وتتهم بيروت دائما الدولة العبرية بانتهاك مجالها الجوي بالطائرات المقاتلة والمسيّرة.

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أما حزب الله، المدعوم من إيران واللاعب الرئيسي على الساحة اللبنانية، فتصنفه الولايات المتحدة وإسرائيل كمنظمة إرهابية.

وشنت إسرائيل عدة حروب على الحزب كان آخرها عام 2006.

وفي السنوات الأخيرة توسعت رقعة عمليات حزب الله لتشمل سوريا، حيث يشارك مقاتلوه هناك مع إيران في الدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن مقاتلاته نفّذت غارات في سوريا لمنع قوة إيرانية من شن هجوم على الدولة العبرية بواسطة طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجّرات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس “تمكن جيش الدفاع الإسرائيلي بواسطة مقاتلاته من إحباط محاولة إيرانية قادها فيلق القدس، انطلاقا من سوريا، لشن هجوم على أهداف إسرائيلية في شمال إسرائيل باستخدام طائرات مسيّرة قاتلة”.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” عن مصدر عسكري سوري أنه “في تمام الساعة 23,30 (20,30 ت غ) رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق”.

وتابع المصدر “على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة”، مضيفا أنه “تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها”.