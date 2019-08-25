سماع دوي انفجار في معقل حزب الله ببيروت

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
سمع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الأحد.
ولم تشر التقارير الأولية حتى الآن عن معلومات مؤكدة بشأن سبب الانفجار.
ومن جانبه أعلن مسؤول بحزب الله اللبناني أن الانفجار نجم عن اسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين، وفقاً لما أوردته قناة العربية الإخبارية.
وقال المسؤول إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله المدعوم من إيران كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر اليوم الأحد.
وأضاف المسؤول أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضراراً لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على تقارير خارجية.
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