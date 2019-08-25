الاتحاد الأوروبي يهدد بالرد إذا فرضت أمريكا ضرائب على فرنسا

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، السبت، إن التكتل سيدعم فرنسا، إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على النبيذ الفرنسي، رداً على ضرائب رقمية جديدة.

Advertisements وأضاف "إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على فرنسا، سيرد الاتحاد الأوروبي بنوع ما"، مشدداً على أن آخر شيء يريده هو "المواجهة مع أفضل حليف لنا". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مستعد لأي احتمال.

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