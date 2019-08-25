وزير التعليم المصري يحسم الجدل بشأن نظام الصف الثاني الثانوي

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الأحد 25 أغسطس 2019

وزير التعليم المصري

كتب الخليج 365

حسم وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي الجدل بشأن نظام الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2019- 2020، حيث قال أنه تقرر سنة نقل عادية خارجة عن نظام التقييم التراكمي.



جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس السبت، بديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية.

وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء لأسباب فنية بحتة؛ لأن الوزارة تريد تحقيق المزيد من التدريب للطلاب.

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وأكد أن عدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن ليس تأخرًا من الوزارة ولكنها أرادت تقييم التجربة التي طبقت على طلاب الصف الأول الثانوي: "لو عايزين نعمل القانون قبل العام الدراسي نقدر نطلب جلسة من من البرلمان ونعدله بس احنا قررنا ندرب الطلاب أكثر قبل تطبيق النظام التراكمي".

وقال وزير التربية والتعليم، إنه حتى وإن عقدت وزارة التربية والتعليم امتحان الصف الثالث الثانوي على الطلاب المطبق عليهم النظام المعدل، بشكل قومي موحد، فإنه يكون وفقا لنظام التقييم الجديد القائم على قياس الفهم وبالتالي إن لم يستفد الطالب من التدريب الذي وفرته الوزارة لن يتمكن من تحقيق نتائج جيدة بالصف الثالث الثانوي:" اللي مش هيحضر ويذاكر في 2 ثانوي مش هيعمل نتيجة كويسة في 3 ثانوي".

وعن مطالبات إلغاء التراكمية، قال الوزير إن الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع، والقضايا المرفوعة، لا جدى لها، فلو تحقق المتضررين من الأمر فإنهم يدركون أنهم يضيعون على أبنائهم فرصة" كنا عايزين نساعد الطلاب على التدريب أكثر والسماح ليهم بأكثر من فرصة للامتحان بظل الفرصة الواحة، اسقطوا التراكمية براحتكم انتوا كدا بتضيعوا عليكم فرصة مساعدة".

وبالنسبة للطلاب الذين يستعدون للدروس الخصوصية وجه لهم الوزير رسالة: "مش هتستفيد أي حاجة وهتضيع فلوسك على الفاضي ومحدش هيعرف يوصلك للمطلوب منك غير المدرس المدرب إنما الدروس الخصوصية غير مفيدة".