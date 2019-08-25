جونسون يعتزم دعوة ترامب إلى تهدئة الصراع التجاري مع الصين

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يعتزم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إلى تهدئة الصراع التجاري مع الصين.



وجاءت تصريحات جونسونالسبت في منتجع بياريتز جنوب فرنسا، الذي سيستقبل قمة السبع الكبار.

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وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيطالب ترامب على هامش القمة بتجنب توسيع نطاق الحرب التجارية مع بكين، قال جونسون: "تستطيعون الرهان على ذلك".

ومن المنتظر أن يجري جونسون محادثات مع ترامب حول التجارة الأحد، وكانت الحكومة البريطانية أفادت بأن المسؤولين أجريا محادثة هاتفية مساء أمس الجمعة.

وقال جونسون، إن من بين القضايا التي تهم بريطانيا والعالم هي موقف التجارة العالمية، وتنامي سياسة الحمائية، والعقوبات الجمركية.