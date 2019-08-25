طرابلسي: وضعنا غير كارثي وسنخرج من هذا الوضع إلى وضع أفضل

علق عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ادغار طرابلسي​ على سقوط الطائرتين الاسرائيليتين في ​الضاحية الجنوبية​، قائلا: "كل ​طائرة​ تخترق الاجواء اللبانية هي خرق للسيادة واعتداء على لبنان وعلى السيادة التي تحميها القوانين الدولية".

ورأى ان "​المجتمع الدولي​ لا يرد بالحدة اللازمة على انتهاك السيادة الذي يحصل يوميا من قبل الاسرائيليين"ـ، معتبرا ان "تلازم الطائرتين أمر عجيب".

وعن التصنيف الائتماني لوكالتي "ستاندرد أن بورز" و"فيتش"، لفت طرابلسي إلى ان "من يعمل من قبله ويتابع يوميا يعلم ان وضعنا غير كارثي، هناك نفسية ​مريضة​ تنتظر هكذا ​أخبار​ لتقول ان البلد ليس على ما يرام"، مشيرا إلى أن "الناحية الإيجابية لهذا التصنيف أنه سيشكل ضغطا على ​الحكومة اللبنانية​ من أجل ان تعمل سريعا لتحسين الوضع". وأكد انه "سنخرج من هذا الوضع إلى وضع أفضل وذلك على المدى المنظور ولس على المدى البعيد".

وشدد على انه "ذاهبون في اتجاه تفعيل "ماكينزي" واصلاحات "سيدر".