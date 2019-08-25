أفيوني: قرارات مؤسسات التصنيف مهمة والاهم هو الاستمرار بخطة الانقاذ

رأى وزير ​الدولة​ لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني ان قرارات مؤسسات التصنيف مهمة والاهم هو الاستمرار بخطة الانقاذ والعمل من اجل الاصلاح المالي، لافتا إلى انه "هناك تصميم على اعلى مستوى بالدولة على معالجة الازمة الاقتصادية ووضع خطة عمل واضحة لاستعادة ثقة المستثميرين".

وشدد في حديث إذاعي على ضرورة تنفيذ موازنة الـ 219 بأرقامها لأنه هناك تشكيك في الأسواق حول قدرتنا على الالتزام بالارقام على توصلنا إليها في ​الموازنة​.

ولفت أفيوني إلى ان "​الكهرباء​ تشكل نسبة كبيرة من ​العجز​ وعلينا تنفيذ الاجراءات لتطبيق الخطة الأخيرة بهدف تطبيق العجز". وأضاف "لدينا خطة لتحقيق النمو الاقتصادي والبدء بتنفيذ المشاريع لخلق فرص عمل وحركة اقتصادية جيدة".