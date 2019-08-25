قبيسي: الانماء لن يتوقف في الجنوب حتى تصل الحقوق لكل الناس

رعى عضو المكتب السياسي لحركة امل النائب ​هاني قبيسي​ مهرجان الامام الصدر الرياضي الذي نظمته حركة امل و​بلدية عدلون​ ونادي طلائع انصارية على ملعب المدرسة الرسمية الحفل الذي استهل بنشيد حركة امل والنشيدين ال​لبنان​ي والسوري وتلاه كلمة لنادي طلائع انصارية كلمة رئيس بلدية انصارية القاها رئيسها الاستاذ علي الجرمقي ثم كانت كلمة النائب قبيسي وقال

لفت عضو المكتب السياسي لحركة امل النائب هاني قبيسي إلى انه "تآمروا على وطننا وعلى جنوبنا بغزوات واجتياحات وادوات تدمير وتأمرت كل دول العالم لتفصل بين لبنان و​سوريا​ ولتنشئ عداوة بين الشعبين الشقيقين الا ان اجتماعنا هنا اليوم هو تأكيد ان سوريا شريكة بالنصر وب​المقاومة​ بل هي شريكة بدعم لبنان هي دولة الممانعة والصمود التي تتعرض لأذى كبير ممن عمم لغة ​الربيع العربي​ والفوضى الخلاقة".

وشدد خلال مهرجان الامام الصدر الرياضي الذي نظمته حركة امل وبلدية عدلون، على "ان لبنان سينتصر وسوريا ستنتصر و​الارهاب​ سينهزم لان هذا الارهاب اداة من ادوات ​اسرائيل​ فالف تحية لكل من شارك وساهم بالنصر وسار على درب امامنا حتى وصلنا الى التحرير الكامل لارضنا بإستثناء ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ والف تحية لمن صنع النصر في سوريا ونقلها من عالم الارهاب الى عالم ​الدولة​ العربية القوية التي تدعم لغة المقاومة في لبنان و​فلسطين​".

وأكد ان "الانماء لن يتوقف في ​الجنوب​ حتى تصل الحقوق لكل الناس على مستوى الانماء ورفع الحرمان وكلنا شركاء في الوطن انتصاراً وصموداً بوجه كل من يريد النيل من لبنان فإن كانت كل المواجهات العسكرية لم تستطع هزيمة هذا الوطن بوحدة جيشه وشعبه ومقاومته الا أن المؤامرة تكبر ولبنان يتعرض ل​عقوبات​ اقتصادية تريد النيل من استقراره الداخلي ومن عيشه المشترك وقيامة الدولة فالعقوبات التي تفرض على لبنان تشكل منعطفاً جديداً في ادوات المواجهة التي نسير بها بمواجهة العدو الصهيوني وكل من يدعمه على مستوى العالم فبصمودكم بوجه هذه المؤامرات الاقتصادية والعقوبات هو مقاومة على الساحة السياسية اللبنانية كما انتصرتم في زمن الحرب ستنتصرون في زمن السلم".