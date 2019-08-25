قبلان قبلان: سنبقى في  الميدان وفي المقاومة حتى يرتفع الخطر عنا

لفت عضو هيئة الرئاسة في "​حركة أمل​" ​قبلان قبلان​، الى أن "هذا ​الجنوب​ يشمخ عاليا في سماء هذا الوطن، هذا الجنوب القائم على فكر الإمام المغيب السيد ​موسى الصدر​ وعلى تعاليمه، هذا الجنوب الذي لا تشعر فيه بتفرقة طائفية او مذهبية، لا تشعر فيه بتمييز بين بلدة واخرى او طائفة او دين او مذهب"، معتبرا أن "هذا الجنوب لا يشبه كل العرب الذين هزموا، هذا الجنوب الذي هزم ​اسرائيل​ التي هزمت كل العرب، هذا الجنوب الذي لا يشبه الذين خانوا وتراجعوا، هذا الجنوب الذي يشبه دماء الشهداء التي سقطت فوق هذه الارض فبنت صروحا من المجد والعزة والكرامة".

وخلال تمثيله رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في حفل تدشين المبنى الاضافي الجديد ل​ثانوية حسن كامل الصباح​ الرسمية في ​النبطية​، دعا الى "الحفاظ على سلاح القيم والاخلاق والمبادىء"، مشيرا الى أن "مجتمعنا مستهدف بأسلحة فتاكة أقوى من أسلحة اسرائيل التي هزمناها فوق ارض الجنوب، مجتمعنا مستهدف في اسرته، في بنيته الفكرية والاخلاقية والثقافية. أعداؤنا يخططون لضرب البنية القيمية في مجتمعنا".

وحذر قبلان من "تجار ​المخدرات​ العاملين على المشروع الاسرائيلي في هذه المنطقة الذين يوزعون السموم على ابنائنا خدمة للمشروع الاسرائيلي، احذروا تجار الاعلام والافلام والبرامج التي تريد ان تهدم الاسرة من الداخل، احذروا ​وسائل التواصل الاجتماعي​ التي نريد ان نستعملها بصورتها وصيغتها الايجابية ويريدون لنا ان تستعمل في بيوتنا بصيغتها السلبية"، مضيفا: "عندما تضعف اخلاقنا تضعف زنودنا ولا نحسن عندها استعمال البنادق، احفظوا هذه الاخلاق وتمسكوا بالقيم وبالوحدة الوطنية، انبذوا التفرقة الطائفية والمذهبية، لا تفرقوا بين مسلم ومسيحي او بين سني وشيعي، فلتكن لغتكم لغة ​الامام موسى الصدر​ لغة القران لغة ​الانسان​، تعاملوا مع الناس على قاعدة الانسانية"، مشددا على "أننا سنبقى في الميدان، في ​المقاومة​ حتى يرتفع الخطر عنا وتزول اسرائيل من امامنا وحتى يصبح شعبنا في أمن وامان".